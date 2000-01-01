Готовые материалы
по ФОП ДО
для детского сада
ПРОГРАММЫ ПО ФОП ДО

Мы разобрались со всеми нюансами
за вас
"Дошкольное
на лаконичном"
Первая в России
автоматизированная система
выдачи материалов по ФОП ДО.
Что такое ФОП ДО
ФОП ДО — это новая федеральная образовательная программа дошкольного образования, вышедшая в 2023 году.
Все детские сады обязаны перейти на ФОП ДО с 1 сентября 2023 года.

Мы уже разобрались со всеми требованиями и изготовили для вас все необходимые материалы.

Выберите категорию программ, которая вам наиболее актуальна и нажмите на кнопку ниже.
Программы для разновозрастных групп по ФОП ДО
Программы для конкретных возрастов по ФОП ДО
Ежедневное планирование по ФОП ДО
Программа для музыкального руководителя по ФОП ДО
Программа для инструктора по Физ-ре по ФОП ДО
План работы с родителями по ФОП ДО
КТП Темы недель на основе ФОП ДО
Программа на целый детский сад по ФОП ДО
Гайд ФОП ДО на кусочки
Рабочие Программы по ФОП ДО
Для разновозрастных групп
В этом разделе вы найдете:
Программу от 1 до 3 лет
Программу от 1 до 4 лет
Программу от 2 до 4 лет
Программу от 2 до 5 лет
Программу от 3 до 5 лет
Программу от 3 до 7 лет
Программу от 4 до 7 лет
Программу от 5 до 7 лет
Программу от 1 до 7 лет

В видео ниже вы можете увидеть пример наполнения программы, а пролистнув еще ниже — найдете подробное описание всех этих программ.

От 1 до 3 лет. Рабочая программа для разновозрастной группы по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1500
р.
2000
р.
Подробнее
От 1 до 4 лет. Рабочая программа для разновозрастной группы по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1990
р.
3000
р.
Подробнее
От 2 до 4 лет. Рабочая программа для разновозрастной группы по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1500
р.
2000
р.
Подробнее
От 2 до 5 лет. Рабочая программа для разновозрастной группы по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1990
р.
3000
р.
Подробнее
От 3 до 5 лет. Рабочая программа для разновозрастной группы по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1500
р.
2000
р.
Подробнее
От 3 до 7 лет. Рабочая программа для разновозрастной группы по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
2500
р.
3500
р.
Подробнее
От 4 до 7 лет. Рабочая программа для разновозрастной группы по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1990
р.
3000
р.
Подробнее
От 5 до 7 лет. Рабочая программа для разновозрастной группы по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1500
р.
2000
р.
Подробнее
От 1 до 7 лет. Рабочая программа для разновозрастной группы по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
2990
р.
4500
р.
Подробнее
Рабочие Программы по ФОП ДО
Для конкретных возрастов
В этом разделе вы найдете:
Программу для ясельной гр. (от 1 до 2 лет)
Программу для первой младшей гр. (от 2 до 3 лет)
Программу для второй младшей гр. (от 3 до 4 лет)
Программу для средней гр. (от 4 до 5 лет)
Программу для старшей гр. (от 5 до 6 лет)
Программу для подготовительной гр. (от 6 до 7 лет)

В видео ниже вы можете увидеть пример наполнения программы, а пролистнув еще ниже — найдете подробное описание всех этих программ.

Ясельная группа от 1 года до 2 лет. Рабочая программа по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Первая младшая группа от 2 до 3 лет. Рабочая программа по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Вторая младшая группа от 3 до 4 лет. Рабочая программа по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Средняя группа от 3 до 4 лет.
Рабочая программа по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Старшая группа от 5 до 6 лет.
Рабочая программа по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Подготовительная группа от 6 до 7 лет. Рабочая программа по ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Рабочие Программы по ФОП ДО
Ежедневное планирование
В этом разделе вы найдете:
Планирование для ясельной гр. (от 1 до 2 лет)
Планирование для первой младшей гр. (от 2 до 3 лет)
Планирование для второй младшей гр. (от 3 до 4 лет)
Планирование для средней гр. (от 4 до 5 лет)
Планирование для старшей гр. (от 5 до 6 лет)
Планирование для подготовительной гр. (от 6 до 7 лет)

В видео ниже вы можете увидеть пример наполнения программы, а пролистнув еще ниже — найдете подробное описание всех этих программ.

Ежедневное планирование для ясельной группы (от 1 до 2 лет) по ФОП ДО
В основе плана лежит идея реализации темы недели и образовательной деятельности в группе, ФОП ДО и ФГОС ДО. Изучая и реализуя данный план важно помнить о том, что вы можете вносить свои корректировки, добавлять варианты деятельности и заменять их в соответствии с вашими идеями, задумками и планами.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Ежедневное планирование для 1-й младшей гр. (от 2 до 3 лет) по ФОП ДО
В основе плана лежит идея реализации темы недели и образовательной деятельности в группе, ФОП ДО и ФГОС ДО. Изучая и реализуя данный план важно помнить о том, что вы можете вносить свои корректировки, добавлять варианты деятельности и заменять их в соответствии с вашими идеями, задумками и планами.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Ежедневное планирование для 2-й младшей гр. (от 3 до 4 лет) по ФОП ДО
В основе плана лежит идея реализации темы недели и образовательной деятельности в группе, ФОП ДО и ФГОС ДО. Изучая и реализуя данный план важно помнить о том, что вы можете вносить свои корректировки, добавлять варианты деятельности и заменять их в соответствии с вашими идеями, задумками и планами.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Ежедневное планирование для средней группы (от 3 до 4 лет) по ФОП ДО
В основе плана лежит идея реализации темы недели и образовательной деятельности в группе, ФОП ДО и ФГОС ДО. Изучая и реализуя данный план важно помнить о том, что вы можете вносить свои корректировки, добавлять варианты деятельности и заменять их в соответствии с вашими идеями, задумками и планами.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Ежедневное планирование для старшей группы (от 5 до 6 лет) по ФОП ДО
В основе плана лежит идея реализации темы недели и образовательной деятельности в группе, ФОП ДО и ФГОС ДО. Изучая и реализуя данный план важно помнить о том, что вы можете вносить свои корректировки, добавлять варианты деятельности и заменять их в соответствии с вашими идеями, задумками и планами.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Ежедневное планирование для подготовительной группы (от 6 до 7 лет) по ФОП ДО
В основе плана лежит идея реализации темы недели и образовательной деятельности в группе, ФОП ДО и ФГОС ДО. Изучая и реализуя данный план важно помнить о том, что вы можете вносить свои корректировки, добавлять варианты деятельности и заменять их в соответствии с вашими идеями, задумками и планами.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
2000
р.
Подробнее
Рабочая Программа по ФОП ДО
Для музыкального руководителя
В видео ниже вы можете увидеть пример наполнения программы, а пролистнув еще ниже — найдете подробное описание самой программы
Рабочая программа МУЗЫКАЛЬНОГО руководителя.
От 1 до 7 лет. По ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
2000
р.
3000
р.
Подробнее
Рабочая Программа по ФОП ДО
Для инструктора по физической культуре
В видео ниже вы можете увидеть пример наполнения программы, а пролистнув еще ниже — найдете подробное описание самой программы
Рабочая программа инструктора по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.
От 3 до 7 лет. По ФОП ДО
Все разделы в виде четких таблиц с заголовками, вам просто надо вставить недостающий текст, который есть только в программе вашего детского сада.
Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
2000
р.
3000
р.
Подробнее
Рабочая Программа по ФОП ДО
План работы с родителями на 2023-2024 учебный год
В видео ниже вы можете увидеть пример наполнения программы, а пролистнув еще ниже — найдете подробное описание самой программы
План работы с родителями на 2023-2024 учебный год по ФОП ДО.
План работы с родителями (файл Word), размером 33 листа, подходит для ОП ДО и рабочих программ воспитателя, на любую группу.

Данный план составлен на основе целей, задач и принципов взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраст, также учтены направления 5 образовательных областей, повышение здоровьесберегающих компетенций и календарь праздников из ФОП ДО.

Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
1500
р.
Подробнее
Рабочая Программа по ФОП ДО
КТП Темы недель на основе ФОП ДО
В видео ниже вы можете увидеть пример наполнения программы, а пролистнув еще ниже — найдете подробное описание самой программы
КТП Темы недель на основе ФОП ДО
У вас есть возможность познакомиться с тематическим-календарным планом по ФОП ДО на каждую группу и ДОО в целом. Темы недели в ДОО должны быть обширны, чтобы дети и педагог могли выбрать то наполнение, которое им актуально, интересно и ново. Взяв данное тематическое планирование в свою образовательную программу вы сможете реализовать ФОП ДО в полной мере.

Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1000
р.
1500
р.
Подробнее
Рабочая Программа по ФОП ДО
ОП ДО по ФОП ДО Образовательная программа на весь детский сад
В видео ниже вы можете увидеть пример наполнения программы, а пролистнув еще ниже — найдете подробное описание самой программы
ОП ДО по ФОП ДО. Образовательная программа на весь детский сад
Образовательная программа дошкольного образования по ФОП ДО. Программа на весь детский сад по ФОП ДО.
Все обязательные разделы программы в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО.

В ДОПОЛНЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ БОНУС ВИДЕО ИНСТРУКЦИЮ по заполнению (информации особенностей вашего учреждения) в готовом шаблоне ОП ДО на основе ФОП ДО.

Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
8000
р.
15000
р.
Подробнее
Рабочие Программы по ФОП ДО
Гайд ФОП ДО на кусочки
Ниже вы можете увидеть описание гайда.
Отличное решение для воспитателей, которые хотят разобраться в том, что же такое ФОП ДОУ.
Гайд ФОП ДО на кусочки
Что такое "Гайд ФОП ДО на кусочки"? Это четкие схемы, без лишних формулировок по тексту федеральной образовательной программы дошкольного образования в формате PDF.

Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.
1500
р.
2500
р.
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Потому что мы во всей этой каше
уже разобрались,
а вы еще, скорее всего, нет :)
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    Автор материалов, Наталья Васильева, уже месяцы напролет почти не спит ночами, чтобы вы смогли просто скачать программы и использовать.
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Познакомимся с автором
Васильева Наталья Александровна
Воспитатель высшей категории.
Педагог дополнительного образования высшей категории.
Стаж в образовании более 9 лет.
Спикер всероссийских конференций.
Ведущая всероссийских онлайн вебинаров.

Основатель паблика "Дошкольное на лаконичном", который существует уже более 8-ми лет.
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Дошкольное на лаконичном
Паблик существует уже более 8-ми лет. И сейчас стал библиотекой программ по ФОП ДО.

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