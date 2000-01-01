План работы с родителями на 2023-2024 учебный год по ФОП ДО.
План работы с родителями (файл Word), размером 33 листа, подходит для ОП ДО и рабочих программ воспитателя, на любую группу.
Данный план составлен на основе целей, задач и принципов взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраст, также учтены направления 5 образовательных областей, повышение здоровьесберегающих компетенций и календарь праздников из ФОП ДО.
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