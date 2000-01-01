Ежедневное планирование для средней группы (от 3 до 4 лет) по ФОП ДО

В основе плана лежит идея реализации темы недели и образовательной деятельности в группе, ФОП ДО и ФГОС ДО. Изучая и реализуя данный план важно помнить о том, что вы можете вносить свои корректировки, добавлять варианты деятельности и заменять их в соответствии с вашими идеями, задумками и планами.

Нажмите на кнопку "Подробнее", чтобы перейти в наше сообщество в Вк "Дошкольное на лаконичном". Там вы сможете узнать исчерпывающую информацию о программе.